Een lichtgevend glasaaltje volgen voor onderzoek

Op die manier wil de stichting RAVON, de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen, onderzoeken hoe effectief de passage voor de glasaal is. Want dat is belangrijk omdat het aantal glasaaltjes dat de zoete wateren in Nederland opzoekt om volwassen te worden dramatisch is afgenomen. Dit onderzoek gebeurt op dit moment ook bij de gemalen Loohoek bij Poortvliet en de Bathse Spuisluis.

Chirurgische naald

De glasaal die wordt gevangen, krijgt met een chirurgische naald een kleurstof ingespoten zodat het diertje beter gevolgd kan worden. "Het valt onder de dierproeven, maar wordt door de overheid toegestaan", zegt Sanne Ploegaert van RAVON, Volgens hem valt het met het dierenleed wel mee: "Het vangen van de paling met een haak van een hengel is veel heftiger dan het onder verdoving toebrengen van een prikje met een dunne naald."

