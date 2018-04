Zeeuwse fietsers lopen meer risico

Ambulance met spoed onderweg. (foto: Omroep Zeeland)

Het CBS heeft gekeken naar het aantal fietsongelukken met dodelijke afloop per provincie en het totaal aantal fietskilometers per provincie. In Zeeland zijn er in 2017 acht fietsers om het leven gekomen en de Zeeuwen hebben samen naar schatting 300 miljoen kilometer gefietst, berekende het CBS.

Zo staat met 2,7 fietsverkeersdoden per 100 miljoen kilometer Zeeland bovenaan in de Nederlandse ranglijst. Drenthe komt onderaan met 0,4 fietsverkeersdoden. Maar in absolute zin gaat Noord-Brabant in ons land aan kop, met 35 verkeersdoden in één jaar tijd.

Grafiek

Ga met de muis over de grafiek voor de cijfers per provincie.

In 2017 kwamen 613 mensen om in het verkeer, van wie 206 op de fiets en 201 in een auto. Voor het eerst vielen er meer dodelijke slachtoffers op de fiets dan in een auto. Een kwart van de fietsslachtoffers verongelukte op een e-bike.

De overige verkeersslachtoffers zijn voetgangers, motorrijders en snor- bromfietsers. Er waren in 2017 ook 25 mensen die op een scootmobiel om het leven kwamen.