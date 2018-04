School overweegt actie voor twee AZC-leerlingen

Het bericht kwam als een verrassing voor de school. "Het was voor ons allemaal een erg heftig bericht", legt schooldirecteur Hans Willemstein uit. De bewoners van het AZC in Goes zijn uitgeprocedeerd. "De onzekerheid voor de leerlingen was er al, maar die wordt ernstig versterkt door dit gegeven", aldus Willemstein. "Dit geeft een extra druk op hun schouders."



Angelique Schipper werkt als psycholoog op de Deltaschool en praat veel met de twee AZC-leerlingen. "Ze willen allebei wel praten over de verhuizing. Maar er is onbegrip en onzekerheid", legt de psycholoog uit. Ze zoeken antwoorden en duidelijkheid volgens Schipper, maar dat kan de school hier niet geven. "Wij proberen hier op school de rust te houden en te zorgen dat ze hier kind kunnen blijven. En dat we met ze door blijven gaan met leren, want daarvoor komen ze naar school."

Als we ze op deze manier het gevoel kunnen geven dat we ze steunen, dan is wat mij betreft de actie ook al geslaagd." Angelique Schipper, psycholoog op de Deltaschool, over een latere actie van de school

De school denkt nu na over een actie voor de twee AZC-leerlingen. Zo heeft de school al megedaan aan een handtekeningenactie, maar ze denken aan meer. Willemstein: "We zijn in overleg met deze leerlingen om te kijken wat we gaan doen. Alles wat we kunnen doen, zullen we gaan doen." De school heeft niet de illusie dat met zo'n actie de voorgenomen sluiting van het AZC van de baan, maar dat maakt de actie niet minder nuttig volgens de schoolpsycholoog: "Als we ze op deze manier het gevoel kunnen geven dat we ze steunen, dan is wat mij betreft de actie ook al geslaagd."