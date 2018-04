Zeeland wordt wakker: vertrek AZC-leerlingen, verkeersdoden en glasaaltjes

Een klaslokaal van de Deltaschool in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Leerlingen weg door sluiting AZC Goes

Het bericht kwam net voor Pasen: het asielzoekerscentrum in Goes sluit en de asielzoekers worden overgeplaatst. De Deltaschool voor speciaal onderwijs raakt daardoor twee leerlingen kwijt. "Het was voor ons allemaal een erg heftig bericht", vertelt schooldirecteur Hans Willemstein. "De onzekerheid voor de leerlingen was er al, maar die wordt ernstig versterkt door dit gegeven."

Lees ook:

Ambulance met spoed onderweg. (foto: Omroep Zeeland)

Fietsers lopen risico

Fietsers in Zeeland liepen in 2017 een groter risico op een dodelijk ongeluk dan die in andere provincies. Dat is af te leiden uit de verkeersdodenstatistiek die vandaag is gepubliceerd door het CBS. Verhoudingsgewijs kwamen Zeeuwse fietsers vaker om in het verkeer dan andere Nederlandse fietsers.

Lees ook:

Glasaal wordt gemerkt voor onderzoek (foto: Omroep Zeeland)

Glasaaltjes met een kleurtje

In de Oosterschelde werden gisteravond voor 't eerst glasaaltjes gevangen, gemerkt met een lichtgevende kleurstof en weer vrijgelaten. Aan de andere kant - de zoetwaterkant dus - werden ze vervolgens weer gevangen. Op die manier meet de Stichting RAVON hoeveel glasaaltjes via het doorlaatmiddel het zoete water binnenkomen.

Lees ook:

Marc de Natris (foto: RTV Utrecht)

Steun voor ongebruikelijke uitspraken commandant mariniers

De voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren heeft begrip voor de uitspraken die de commandant tegen de verhuizing deed. De gemeente Vlissingen noemt de uitspraken 'ongepast'.

Lees ook:

Zonsopkomst bij de Zeelandbrug. (foto: Lennaert de Looze via Omroep Zeeland Flickr)

Het weer

Na een bewolkte en natte start van de dag klaart het vanaf de Noordzee op. Daarna zien we wat zon, maar ook stapelwolken waaruit een enkele bui kan vallen. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige westenwind. Het blijft fris, 12 graden aan zee en 14 graden in het oosten van de provincie.