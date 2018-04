Deel dit artikel:











Meer broedplaatsen voor meeuwen, maar daarmee is de vogel nog niet gered

Dit jaar broeden meer kustvogels in het duingebied op Neeltje Jans. De afgelopen jaren lieten zilver- en mantelmeeuwen zich steeds minder vaak in het gebied zien wegens de vele struikgewassen die daar groeien. Het gebied werd gemaaid, maar daarmee is de vogel nog niet gered. "Broedsucces is niet alleen afhankelijk van de ruimte van het gebied", aldus ecoloog Andreé Hannewijk bij Natuurmonumenten.

Duinherstel in Meeuwenduinen Schouwen (foto: Omroep Zeeland) "Meeuwen zijn grondbroeders en hebben uitzicht nodig", legt Hannewijk uit. "Het is daarom belangrijk om duindoorn en wilgenstruweel te verwijderen." Het verwijderen van het struikgewas gebeurde vorig jaar en met succes; verschillende koppels zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen hebben zich gesetteld in het natuurgebied. Broedplaatsen meeuwen Wandelaars en vossen Dat er nog niet te vroeg gejuicht kan worden, komt door andere factoren. Zo bedreigen wandelaars en vossen in het gebied ook het broedsucces van de vogels. Om dat probleem te ondervangen gaat Natuurmonumenten meer toezicht houden op de broedplaatsen en moeten honden in het gebied aan de lijn.