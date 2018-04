Niet dragen van gordel leidt tot vondst munitie en hennep

Een van de inbeslaggenomen auto's. (foto: Politie Zeeland)

Een 29-jarige man werd gisteren rond 15.10 uur op parkeerplaats 't Scheld langs de A58 met zijn bestelbus aan de kant gezet, omdat hij zijn gordel niet droeg. Omdat de bus afgeladen vol zat met spullen, besloten de agenten de wagen te controleren. In de laadruimte vonden ze twee dozen met munitie, zo'n honderd patronen.

Grote hoeveelheid hennep

De man zonder vaste woon- en verblijfplaats werd aangehouden. Naar aanleiding van zijn verklaring, hield de politie rond 15.40 uur aan de Luxemburgweg in Nieuwdorp nog twee auto's aan. In een van de auto's werd hennep gevonden. "Zo'n één à twee kilo", vertelt een woordvoerder van de politie. De bestuurder van deze auto, een 29-jarige uit Den Haag, is ter plekke aangehouden.

De munitie, zo'n honderd patronen. (foto: Politie Zeeland)

Ook de derde bestuurder, een 35-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats, werd aangehouden. Zijn auto was leeg, maar volgens de politie is hij wel betrokken bij de zaak. Alle drie de mannen zijn naar het cellencomplex gebracht, vandaag wordt duidelijk of ze langer vast blijven zitten.