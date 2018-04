Zeeuwse drummer Matthijs Quaars geniet van wereldtournee

Spoil Engine maakt moderne metal. Matthijs: "Nog iets steviger dan hardrock, laten we zeggen: geschreeuw komt ook aan bod." De band toerde deze maand tien dagen door China. Afsluitend optreden was op het MIDI-festival waar tienduizenden mensen stonden.

Nu zijn we buiten Europa gegaan en dat was echt onbeschrijfelijk. De reacties waren niet normaal. " Matthijs Quaars - Spoil Engine

"Voor ons was dat de grootste show. Hiervoor hebben we ook al op behoorlijk grote festival gespeeld in Europa, maar nu zijn we buiten Europa gegaan en dat was echt onbeschrijfelijk. De reacties waren niet normaal. Er zijn talloze mensen die met ons op de foto willen. Overal worden foto's genomen en filmpjes gemaakt. Het was hilarisch om te zien, echt super geweldig."

De band vervolgt de tournee nu in Frankrijk. Daarna treedt Spoil Engine nog op in Italië en Zwitserland. Matthijs: "Dan komen we naar huis. het was voor ons best wel een lange rit. Vanuit China landden we in Parijs en gingen meteen door naar Lyon om te spelen. Dus dat was heel heftig allemaal."

Matthijs Quaars van Spoil Engine vertelt over de optredens in China en Europa.