'Het is zo druk in m'n hoofd'

Kinderen raken weer in balans

Sandra Konst is yogadocent en geeft yogales aan kinderen. "Ik kan wel tien redenen bedenken waarom yoga goed is voor kinderen. Maar de belangrijkste reden is dat het zowel fysiek als mentaal erg goed is voor kinderen en jongeren. Kinderen staan een hele dag 'aan' en daarom is het fijn dat ze hun hoofd leeg kunnen maken. Ze komen hierdoor weer in balans met hun lijf en hun gevoel."

Verplicht vak op school

Als het aan Sandra ligt, dan wordt yoga een verplicht vak in het basis- en middelbaar onderwijs. "Gelukkig is er al een aantal scholen die bepaalde yoga-oefeningen toepassen in de klas, dat vind ik een positieve ontwikkeling. Het is namelijk heel makkelijk om te doen en de leerlingen hebben er allemaal baat bij."

Ik word er rustig van, want het is soms zo druk in m'n hoofd. Met yoga kan ik lekker ontspannen." Nienke

Aanvulling op de opvoeding

De ouders zijn ook erg positief over de positieve effecten van kinderyoga. Eelco Eversdijk: "Het leek ons een waardevolle aanvulling op de opvoeding. Onze dochter Lieke kan makkelijker omgaan met allerlei prikkels, ze is minder onzeker en kan beter aangeven wat ze wel en niet wil. Daarnaast, en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, vindt ze het heel erg leuk om te doen."

Besmet met het yoga-virus

Sandra is op haar 23e besmet geraakt met het yoga-virus. Eerst deed ze aan poweryoga in de sportschool, maar op een gegeven moment begon ze ook de ontspannende werking van andere vormen van yoga te waarderen. Door yoga te beoefenen kwam ze meer bij zichzelf. "Ik merkte dat yoga therapeutisch kon werken en begon me steeds meer in yoga te verdiepen. En ik kwam er al snel achter dat ik dit ook wilde delen met anderen."

yogadocent Sandra Konst (foto: Sandra Konst)

Ze startte met het volgen van een kinderyoga-opleiding, zodat ze naast haar vaste baan in de Jeugdzorg ook kinderyogalessen kon geven. Inmiddels heeft ze diverse opleidingen gevolgd en geeft ze ook les aan volwassenen.

Schrijven is ook een passie

Behalve yoga, is schrijven ook een passie van Sandra. Ze heeft verschillende blogs geschreven en ook zijn er een aantal artikelen gepubliceerd in verschillende tijdschriften over yoga. Ze gebruikt onderwerpen uit blogs en boeken regelmatig in haar lessen met kinderen. Op een speelse manier wordt er met het figuurtje Draakje Durf bijvoorbeeld besproken hoe belangrijk een juiste ademhaling is.