Hulst haalt 42 procent minder restafval op door nieuwe regels

Hulst veranderde begin dit jaar het afvalinzamelingsbeleid, omdat er veel te veel restafval werd ingezameld. In 2017 werd gemiddeld 236 kilo restafval opgehaald per Hulstenaar. Dat is 36 kilo meer dan het landelijk gemiddelde en 136 kilo meer dan het streefdoel van 100 kilo in 2020.

De gemeente paste daarom het beleid aan. De grijze bak wordt nog maar éénmaal keer per vier weken opgehaald in plaats van om de week. Ook moet het plastic afval en drankkartons worden aangeboden in doorzichtige zakken. Wanneer deze regels niet worden nageleefd, wordt het afval niet meegenomen.

Tuinafval en drankkartons

Dat er minder restafval wordt ingezameld, resulteert in meer plastic afval en drankkartons. Het eerste kwartaal werd er 139.000 kilo plastic en drankkartons opgehaald. Een jaar eerder was dat 63.000 kilo. Ook het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt beter gescheiden, aldus de gemeente. Dat is het eerste kwartaal 36 procent meer dan vorig jaar.

Ook in andere delen van Zeeland proberen de gemeenten de hoeveelheid restafval terug te dringen. Onder meer in Tholen en Middelburg lopen projecten.

