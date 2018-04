Bodemprocedure gestart in bevallingszaak Bravis ziekenhuis

(foto: Vincent Jannink)

Volgens Clara Wichmann ligt de vraag door die uitspraak nu open of ziekenhuizen mensen kunnen dwingen bepaalde zorg te accepteren, terwijl ze liever een andere vorm van zorg zouden willen. "Daarbij is er onzekerheid ontstaan over het recht van vrouwen op keuzevrijheid ten aanzien van hun zorgverlener. Als dit recht onduidelijk is, zijn we bang dat het nog vaker zal voorkomen dat vrouwen thuis moeten bevallen terwijl ze in het ziekenhuis willen zijn of uit angst voor hun zorgverlener ervoor zullen kiezen om alleen te bevallen", aldus Anniek de Ruijter, voorzitter bij Clara Wichmann.

Risicopatiënt

De vrouw in kwestie is een risicopatiënt omdat haar eerste kind is geboren via een keizersnede. Het Bravis ziekenhuis liet eerder in een reactie tegenover persbureau ANP weten dat de bevalling onder leiding van een verloskundige in zo'n geval onverantwoord is. Het ziekenhuis zegt dat ze daarom moet worden begeleid door een gynaecoloog.

