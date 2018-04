Deel dit artikel:











VVD-fractievoorzitter Laurence Haack stapt op

VVD-fractievoorzitter Laurence Haack is uit de VVD-fractie in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland gestapt. Ze gaat alleen verder als lijst Haack en heeft haar VVD-lidmaatschap opgezegd. Aanleiding is onenigheid binnen de partij.

De raadszaal in Zierikzee (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland) De VVD Schouwen-Duiveland neemt het Haack kwalijk dat ze haar zetel meeneemt. "De VVD betreurt het, dat mevrouw Ginjaar-Haack pas na de verkiezingen haar conclusies trekt en nu een zetel vult die de VVD toekomt", schrijft de partij in een persbericht. Volgens Haack was er tot twee weken geleden niks aan de hand, maar een 'vervelend gesprek' met VVD-voorzitter Gillis Klompe veranderde dat. Haack werd naar eigen zeggen verweten dat ze geen draagvlak heeft, niet binnen haar partij, maar ook niet binnen de andere partijen. "Juist om aan te tonen dat ik wel degelijk draagvlak heb, ga ik door als eenmansfractie." Volgens de fractie zijn er al in de aanloop naar de verkiezingen verschillende gesprekken gevoerd waarin duidelijk werd dat Haack moeite had met de door de VVD ingeslagen weg. "Daarbij werd op verzoek van de landelijke VVD en de eigen leden gekozen voor vernieuwing in de raad."