Taakstraf voor toiletfilmer Vlissingen

Het wapen van de gemeente Vlissingen op de muur van het stadhuis. (foto: Omroep Zeeland)

De rechter ging niet mee in de eis van de officier van justitie. Die eiste vandaag zes maanden gevangenisstraf waarvan twee voorwaardelijk. Een werkstraf vond de officier niet passend. "Directe collega's filmen op een plek waar je denkt dat je veilig bent. Dat heeft grote impact en is zeer ernstig. Een gevangenisstraf is dan op zijn plaats." De rechter is het daar niet mee eens en vindt dat de verdachte door alle belangstelling van de media, collega's en bekenden al op een bepaalde manier is gestraft.

De zaak tegen de ambtenaar van de gemeente Vlissingen kwam aan het rollen toen in juli 2017 de camera's met geheugenkaartje bij toeval werden gevonden. De gemeente deed vervolgens aangifte dat er kennelijk gefilmd was in twee toiletten op de gang bij de griffie. De verdachte werd opgepakt door de politie, maar mocht zijn zaak in vrijheid afwachten.

'Het spijt me ontzettend'

De man betuigde vandaag spijt. Hij liet de rechter weten behandeld te worden en beloofde dat het nooit meer zal gebeuren. Het was druk op de publieke tribune. Zowel mogelijke slachtoffers als familieleden van de man waren aanwezig. De advocaat van de verdachte wilde dat de zaak werd uitgesteld, om een mediationtraject in te zetten tussen mogelijke slachtoffers en zijn cliënt, maar de rechtbank wees dat af, omdat excuses ook buiten de rechtszaal kunnen worden gemaakt.

Volgens de 57-jarige Vlissinger heeft hij een keer of drie beelden gemaakt, en bekeek hij de beelden thuis. De camera werd door een schoonmaakster ontdekt, die tijdens het reinigen van het toilet een zwart dopje zag. Ze riep er iemand bij om te vragen wat het was, toen ze eraan trokken, kwam er een snoertje uit. Omdat de Vlissinger zelf ook op de beelden stond, kwam hij als verdachte in beeld.

Tijdens de rechtszaak werden slachtofferverklaringen voorgelezen. Eén slachtoffer liet weten zich aangerand te voelen.

De man werd vorig jaar juli direct door de gemeente geschorst en is inmiddels niet meer werkzaam bij de gemeente Vlissingen. Hij werkt inmiddels als logistiek medewerker bij een ander bedrijf.

Lees ook: