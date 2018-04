Deel dit artikel:











Bibliotheek Hulst maandag weer open

De bibliotheek in Hulst gaat maandag weer open. De bibliotheek in Den Dullaert werd twee weken gesloten, omdat de brandveiligheid van dat gebouw niet op orde was. Inmiddels is een nieuwe locatie gevonden.

Den Dullaert in Hulst (foto: Omroep Zeeland) De bibliotheek komt tijdelijk aan de Overdamstraat 15, in het voormalige pand van de Action. Alle spullen zijn naar die locatie overgeplaatst. Maandag om 13.00 uur gaat de bibliotheek open. Den Dullaert bleek na onderzoek van de gemeente niet over goede vluchtroutes te beschikken, ook de scheidingsconstructies in het gebouw waren onvoldoende brandwerend. Lees ook: Brandveiligheid Den Dullaert niet op orde