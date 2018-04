Negen keer naar een andere school en de tiende komt eraan

Net voor Pasen kregen de bewoners van het AZC in Goes te horen dat het asielzoekerscentrum een jaar eerder dicht zou gaan dan verwacht. "Iedereen was in paniek", vertelt Mohammad. "Het was geen fijn nieuws om te horen." Het gezin van Mohammad moet komende zomer dus verhuizen. Waar ze naartoe gaan is nog niet bekend. Niet bij het gezin, maar ook niet bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Je hebt hier vrienden en kennissen en je hebt jaren opgebouwd in Goes en nu verbreek je alles. Dat is jammer." Mohammad over het moment waarop hij hoorde dat het AZC in Goes ging sluiten

Mohammad heeft een licht verstandelijke beperking en zit op de Deltaschool in Goes. Daar is het nieuws dat hij en een andere leerling van het AZC weg moeten ingeslagen als een bom. Mohammad baalt dat hij weg moet uit Goes: "Toen ik het hoorde vond ik het erg jammer. Je hebt hier vrienden en kennissen en je hebt jaren opgebouwd in Goes en nu verbreek je alles. Dat is jammer."

Van hot naar her

In het AZC in Goes wonen uitgeprocedeerde asielzoekersgezinnen. Mohammad is ook uitgeprocedeerd, maar probeert nu met een advocaat zijn zaak weer onder de aandacht te brengen. Hij woont nu negen jaar in Nederland en is in die tijd negen keer verhuisd. Komende zomer komt de tiende verhuizing. Hij heeft in Nederland het langst in Goes gewoond. De sluiting van het AZC staat vast. Toch blijft Mohammad hopen. "Ik hoop dat ze het gaan terugdraaien, maar de kans is niet groot."

Mohammad woont nu vier jaar in Goes, maar moet weer verhuizen (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: