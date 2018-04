Geen bij meer te bekennen in de kas van deze hobby-imker

Bijen kunnen volgens Wijffels prima tegen de kou, dus daar heeft het niets mee te maken. Wel zijn er volgens hem vele andere bedreigingen die waarschijnlijk een rol gespeeld hebben bij het uitsterven van zijn bijenvolk.

Vroeger kon je volgens de ervaren imker bijen zelfs in een schoenendoos houden, maar tegenwoordig is het een stuk lastiger. Zo heeft de bij last van een ziekte, de varraomijt, en ook de zendmasten voor mobiele telefoons brengen de bij in de war. Maar het grootste probleem is het gebrek aan voedsel, er zijn nauwelijks nog genoeg bloemen in de omgeving waar de bij z'n nectar kan halen.

Tuinen vol tegels helpen niet

Onkruid wordt snel de kiem in gesmoord, boeren werken zo efficiënt dat de aardappelen tot aan de rand van het akker staan en de gewone burger legt z'n tuin vol met tegels. Het is volgens Wijffels al zo erg geworden dat een bij soms beter af is in de stad dan op het platteland, omdat er in steden soms speciale bijentuinen op daken van gebouwen zijn.

Wanneer de bij uitsterft, volgt de mens vijf jaar later." Uitspraak van Einstein volgens Wijfels

Hij hoopt via bevriende imkers snel weer een nieuw bijenvolk te bemachtigen en zijn hobby te kunnen voortzetten. "Als je als man een hobby hebt en al je beesten dood zijn, is dat natuurlijk niet leuk", aldus de imker.

Dat het niet goed gaat met de bij moeten we volgens Willy Wijffels zeker niet al te luchtig nemen, ze zijn ontzettend belangrijk voor de economie en voedselproductie. Volgens Wijffels zei Einstein zelfs ooit: "Wanneer de bij uitsterft, volgt de mens vijf jaar later."

