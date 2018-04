Wat is Hot en wat is Not voor de vrijmarkt

Bij het Leger des Heils op Tholen weten ze wel wat er goed loopt. Ze hebben daar een grote kringloopwinkel, Loods 3, in Sint Maartensdijk. Wat ze daar veel verkopen, het is misschien een verrassing, zijn pannen. "Als ze in het schap staan, zijn ze vrijwel meteen verkocht", vertelt een medewerker. "Moeilijker gaat het met tinnen voorwerpen en dat zware glas dat eruitziet als kristal."

Zomerjurkjes en hoedjes

Bij de kledingafdeling hoeven ze niet lang na te denken over de topper. "Dat zijn zomerjurkjes, die gaan erg hard", zegt een medewerker. "In allerlei soorten en maten, die vliegen de winkel uit. En leuke zomerhoedjes, die moet je ook beslist meenemen naar de vrijmarkt." Mocht je van wat meubeltjes af willen, verkoop ze dan in neutrale kleuren. Die lopen het hardst weten ze in Sint Maartensdijk.

Vrijmarkten

Vrijmarkten zijn er op verschillende plaatsen in Zeeland. Zoals in Terneuzen, daar begint de markt donderdagavond al en gaat door tot 12.00 uur op Koningsdag. In Vlissingen is de vrijmarkt van 10.00 - 16.00 uur op Koningsdag, en in Goes begint het die dag om 09.00 uur. In Zierikzee beginnen ze al om 07.00 uur in het Havenpark.