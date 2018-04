De beste leermethode ontdekken tijdens de lenteschool in Terneuzen

Elke dag is er een andere training en deze keer ging het over plannen. "De reden dat ik deze training volg is omdat ik me niet zo goed kan concentreren tijdens het leren en dat leer ik hier," vertelt Charlotte uit 3 havo. Haar klasgenootje Medea heeft juist weer moeite met het samenvatten van de leerstof. "Normaal lees ik de leerstof een paar keer over, maar nu weet ik dat ik er veel meer voor moet doen en dat ik beter vroeg kan beginnen", zegt ze.

Weekplanning

Het plannen is volgens Anne-Marie Bosman van 'Ik wil leren' wel een aandachtspunt. "Wat heel veel kinderen vergeten, is het inplannen van vrije tijd. Als je dat doet, kun je ook zien wanneer je tijd hebt om je huiswerk te maken zonder dat je de vrije tijd verwaarloost." Volgens haar leert ieder kind anders. "Voor de één werkt het heel goed om mindmappen te maken en voor de ander werken samenvattingen weer beter. Tijdens deze training proberen we daarachter te komen zodat ze voortaan voldoendes halen voor de toetsen", zegt Bosman.

Even bikkelen op de lenteschool voor dertig middelbare scholieren in Terneuzen

Een paar dagen doorwerken in de lentevakantie vinden de meesten niet erg. "Als ik deze week even hard knok, dan kan ik gewoon doorstromen naar het volgende jaar", zegt Rowdy uit 2 Havo. De lenteschool is een samenwerking tussen 't Zwin college, Zeldenrust-Steelantcollege, de Rede en het Reyneartcollege uit Zeeuws-Vlaanderen. Zij kennen geen zomerschool en daar is Charlotte blij mee. "Ik ga echt niet naar zomerschool, want dat ga ik echt niet overleven denk ik", lacht ze.

