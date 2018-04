Adrie Koster nieuwe trainer Willem II

Adrie Koster (foto: Orange Pictures)

Voor Koster is met zijn aanstelling bij Willem II de cirkel rond. Hij begon in 1990 zijn carrière als hoofdtrainer bij de Tricolores. Daarna was hij oefenmeester bij onder andere Roda JC, RKC Waalwijk, Club Brugge en Jong Oranje. De laatste jaren was hij assistent van Bert van Marwijk bij Saoedi Arabië.

Willem II speelt volgend seizoen zo goed als zeker in de eredivisie. De voorsprong op de zestiende plaats, die een veroordeling tot deelname aan de nacompetitie tot gevolg heeft, is met nog twee wedstrijden te gaan zes punten.