Moeilijk kiezen? Zo zie je heel Zeeland tijdens Koningsdag

(foto: Harald Bergmann op twitter)

6.00 Kamperland

Je moet vroeg uit de veren, wat gezien de activiteit in Kamperland niet ongunstig is. Het dorp op Noord-Beveland wordt namelijk wakker gemaakt met een zogenoemde blikkenwekker. Kinderen uit het dorp rijden geheel volgens de traditie in Kamperland met blikken achter hun fiets, of in enkele gevallen, hun brommer, om de buurt wakker te maken. Goedemorgen!

8.00 Renesse

Na het wekken van de inwoners van Kamperland met enig leedvermaak aangezien te hebben, pak je de auto en rijd je in 24 minuten naar Renesse. Daar aangekomen ontbijt je eerst, vervolgens kan je genieten van herauten die te paard het dorp wekken. Blijkbaar worden ze in Renesse wat later wakker. Herauten waren in de Middeleeuwen in tabberds geklede functionarissen die met ridders naar toernooien trokken. In Renesse zijn ze terug van weggeweest.

Zo klonk dat in 2010 op Vlieland

9.20 Tholen

Na een minuut of 25 heb je het wel gezien, en breng je de komende vijftig minuten in de auto door. Tholen is de derde bestemming, waar voor het eerst op de dag het feestgehalte van Koningsdag zichtbaar is. Je bent getuige van de 'versierde fietsenwedstrijd'. Kinderen rijden met versierde fietsen vanaf de Markt via de Regentessestraat naar de Dalemhof. Om 9.45 uur kan je nog net de prijsuitreiking meepakken.

Koningsdag 2014 in Krabbendijke (foto: Ria Overbeeke (Flickr))

10.00 Krabbendijke

Om 10.00 uur arriveer je in Krabbendijke. Tenzij het programma in Tholen nu al uitloopt, want we hebben 22 minuten nodig om van Tholen naar Krabbendijke te gaan. Daar kan je genieten van de optocht. Meer dan dat, ze zoeken nog mensen die in de jury willen, dus pak je kans.

11.00 Wemeldinge

Mocht je in de jury in Krabbendijke plaatsnemen, dan gaat dat deels ten koste van je bezoek aan Wemeldinge. Daar hebben we namelijk ruimte gereserveerd voor een koffiepauze, inclusief gebak en een optreden van Wim Steenbakker. Van wie? Van Wim Steenbakker, de zanger die vorige maand de Liesbeth List-prijs voor jong talent won. Je kan natuurlijk ook na 11.00 uur aanschuiven, maar houd er rekening mee dat het 18 minuten rijden is van Krabbendijke naar Wemeldinge, en dat je rond 12.00 uur in Wolphaartsdijk moet zijn.

12.00 Wolphaartsdijk

Na een autorit van 24 minuten arriveer je keurig op tijd in Wolphaartsdijk, waar de brocante begint. De rommel - herstel - antieke spullen, kan je bekijken en eventueel aanschaffen in verenigingsgebouw De Brug. De opbrengst van de brocante gaat naar de Nicolauskerk in het dorp.

13.15 Nieuw- en Sint Joosland

Na een half uurtje slenteren stap je weer de auto in en rijd je naar Nieuw- en Sint Joosland. Je hebt er inmiddels al een aardig dagje opzitten en ongetwijfeld genoten van de typische activiteiten tijdens Koningsdag. Maar één activiteit mag natuurlijk niet ontbreken in dit overzicht: de zeskamp. Later vandaag komt het nog terug, maar wij hebben Nieuw- en Sint Joosland uitgekozen om het begin van dit festijn te kunnen zien. De spanning op de gezichten van de deelnemers, de onderdelen die nog onaangetast op de deelnemers liggen te wachten, vermaak gegarandeerd. De zeskamp begint om 13.15 uur.

15.00 Gapinge

Zoals we in de vorige tip al duidelijk hebben gemaakt, het is een druk dagje. Nu wil het toeval dat het programma in Gapinge zo op ons overzicht is afgestemd, dat we kunnen profiteren van hun pauzemoment. Tijdens de pauze worden er cadeau's uitgedeeld aan kinderen die hebben meegedaan aan de kinderspelletjes. Je kan vooral even bijkomen van de voorgaande negen uur. We hadden hier een woordgrap over rusten en Gapinge bedacht, maar laten dat na enig overleg achterwege.

Het Bruinisser Visserskoor

16.00 Vlissingen

Dat was even lekker, rustig zitten, misschien een kort tukje. Ook de 18 minuten durende autorit van Gapinge naar Vlissingen heeft ons niet fitter gemaakt. Daarom schuiven we aan in verzorgingstehuis Ter Reede in Vlissingen. Daar is een optreden van het Bruinisser Visserskoor. Alleen voor 50-plussers, maar voor jongere geïnteresseerden wil de organisatie vast wel een uitzondering maken.

16.45 Lewedorp

Daar is 'ie weer, de zeskamp. We hadden beloofd dat hij nog enkele keren terug zou komen. Als je na ruim een kwartier rijden in Lewedorp aankomt, is het eindspel van de zeskamp bezig. Ook de prijsuitreiking kan je nog even meepakken.

18.00 Clinge

De van thuis meegebrachte boterhammen waren vóór Wolphaartsdijk al verknabbeld. Zo her en der heeft u wel wat geknaagd, maar zeker na de autorit van drie kwartier naar Clinge zal je honger hebben. Je kan aanschuiven bij de barbecue. Enig nadeel is dat je je van tevoren bij het feestcomité van Clinge had moeten opgeven. Geen man overboord, de helft van de aanwezigen zal dronken zijn, dus blijft er altijd wel wat te eten over. Dat de tap om 19.30 uur wordt afgesloten, maakt niets uit. Je moet immers nog rijden.

19.00 Axel

Dit is echt de laatste keer hoor, dat we een zeskamp in dit overzicht opnemen. In Axel hebben de leerlingen van groep zeven en acht zich 's middags al uit kunnen leven tijdens de zeskamp. Je gaat natuurlijk na al die kilo's vlees niet mee sporten, maar zoekt een mooi plekje uit om naar de zwoegende teams te kijken.

De Lekke Band sluit af in Sluis

20.30 Sluis

Je loopt inmiddels op je tandvlees, dat beseffen ze in Sluis ook wel. Daarom heeft het oranjecomité besloten de Lekke Band uit te nodigen. Deze coverband speelt onder de noemer 'rock-fun'. Tot 23.30 uur breken ze de tent op de Markt af.

Na deze activiteit heb je in alle dertien Zeeuwse gemeenten Koningsdag gevierd. Aan de ruim 17 uur durende dag is een einde gekomen. Gelukkig valt 28 april dit jaar op een zaterdag. Welterusten!