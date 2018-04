Zeeuwse vrouwen krijgen boost in zelfvertrouwen: 'Het mag wel een tikkeltje onbescheidener'

Loes Beenhakker is na afloop dolenthousiast: "Ik ga ermee aan de slag. Ik ga me meer richten op hoe ik iets voor elkaar kan krijgen, in plaats van te focussen op wat niet lukt." Tijdens de lezing krijgen de deelnemers tips mee. Die variëren van 'wees jezelf' tot 'verhoog je trilling'. Die trillingen gaan over positieve en negatieve emoties. Er wordt gezegd dat je, door positief te zijn, ook positieve energie aantrekt.

De goudkleurige loper wordt uitgerold voor vrouwen om zich slim en sexy te voelen (foto: Omroep Zeeland)

Organisatoren Marjo van Estrik en Christine Bender zijn trots op de positieve avond. Volgens hen is het hard nodig dat Zeeuwse vrouwen meer zelfvertrouwen krijgen. Christine Bender: "Ik ben vanuit Duitsland naar Zeeland verhuisd. Het valt me op dat Zeeuwse vrouwen veel te bescheiden zijn. Terwijl er zoveel is om trots op te zijn in Zeeland. Het mag wel een tikkeltje onbescheidener!"

Zeeuwse vrouwen mogen wel wat minder bescheiden zijn