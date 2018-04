Deel dit artikel:











Afval in brand bij recyclingbedrijf in Vlissingen-Oost

De brandweer is vannacht met twee blusvoertuigen uitgerukt voor brandend afval op een bedrijventerrein in Vlissingen-Oost, bij Nieuwdorp. Bij een loods van een afvalverwerkingsbedrijf aan de Polenweg stond ongeveer een vierkante meter afval in brand.

Brandweerauto (foto: Omroep Zeeland) De eerste melding van de brand kwam binnen om 03.00 uur. Hoewel er in eerste instantie voor de zekerheid werd opgeschaald, bleek het bij nader inzien te gaan om een kleine brand. Al een half uur na de melding had de brandweer het vuur geblust en konden de brandweerlieden weer terugkeren naar de kazerne. Aan de Polenweg zitten meerdere afvalverwerkingsbedrijven. Volgens de veiligheidsregio woedde de brand bij een recyclingsbedrijf. De oorzaak voor de brand is nog onbekend. Rook Er kwam volgens de veiligheidsregio bij de brand veel rook vrij. Zoals altijd werd iedereen geadviseerd om uit de rook te blijven.