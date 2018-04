11-jarige Amaranta gaat handel drijven voor bijzonder doel

Knuffels, verkleedkleren, en zelfs een heuse robot. Amaranta heeft het hele huis doorzocht. Op zoek naar verkoopbare spullen. Toby de robot gaat ook verkocht worden. "Die heb ik al sinds ik klein ben. Ik liet hem vooral vaak muziek maken want dat was zo leuk." Toch gaat Toby in de verkoop want ondanks de goede herinneringen hoeft Amaranta hem niet meer. "Nee, dan denk ik, misschien kan iemand anders er nog plezier aan beleven. Ook al is hij best pittig verkleurd!"

Keihard onderhandelen

Voor Amaranta wordt het nog een hele uitdaging om de spullen te verkopen. "Ik vind het best wel spannend want ik ga dit voor het eerst doen. Daarom ben ik wel blij dat mijn vriendin Emelie er ook bij is. En wat ik vooral spannend vind is het afdingen. Want daar ben ik zelf best goed in maar nu is dat precies andersom." Daarom moet Amaranta alles op alles zetten en keihard onderhandelen.

11-jarige Amaranta gaat handelen tijdens Koningsdag (foto: Omroep Zeeland)

Nieuw scoutinguniform

In totaal hoopt Amaranta zo'n zestig euro op te halen. Haar vriendin Emelie helpt ook mee. Met dat geld willen de meiden een nieuw scoutingunform kopen voor hun vriendin. Dat is volgens Amaranta hard nodig. "Ja, want nu is haar uniform een soort van vervloekt. Eerst gingen al haar knopen eraf. Toen kwam er een scheur in. En zo zijn er nog wel meer dingen gebeurd. Ik denk dat ze het heel fijn vindt om weer een nieuw schoon uniform te krijgen." Overigens hoopt Amaranta wel dat er ook nog voor haar iets overblijft. "Ja," lacht ze, " daar koop ik dan een computerspelletje van dat ik al heel lang wil hebben."