Antidiscriminatiebureau: Doe meer voor inwoners met handicap

Rolstoel voor hoge trap (foto: ANP)

De meldingen van mensen met een handicap in Zeeland en West-Brabant gaan onder andere over hulphonden die niet toegelaten worden tot een restaurant en een supermarkt, het weren van een rolstoelgebruiker uit een kuuroord en het niet krijgen van een vast contract wegens ziekte. Sinds 14 juli 2016 is in Nederland het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap van kracht en werd de Wet gelijke behandeling uitgebreid.

Gemeenten moeten meer doen

Het Anti Discriminatie Bureau Zeeland vindt dat gemeenten meer moeten doen om te zorgen dat inwoners met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Een van de aanbevelingen is om een inventarisatie te maken van de toegankelijkheid van de gemeente, in samenwerking met ervaringsdeskundigen: de mensen met een beperking of organisaties die hen vertegenwoordigen.

Het Anti Discriminatie Bureau Zeeland ontving in 2017 honderd meldingen van discriminatie. Bij de politie werden 71 gevallen van discriminatie geregistreerd. Daarmee was er precies één melding minder, in vergelijking met 2016.

Meldingen van discriminatie