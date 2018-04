Huisartsenpraktijk Kapelle wint jury- en publieksprijs met toegankelijk ontwerp

Huisartsenpraktijk Bruëlis aan de Bruëlisstraat in Kapelle (foto: LHV )

De praktijk van de huisartsen Henk Bakx en Eline Schrier won zowel de jury- als de publieksprijs. "Geweldig dat we als kleine Zeeuwse praktijk deze prijs winnen!", is de eerste reactie van Bakx. "Een prachtige beloning voor alle energie die in de nieuwe praktijk zit. Ik ga het hele weekend glimmen!"

De LHV Bouwprijs is een prijs die eens in de twee jaar wordt uitgereikt aan een nieuw gebouwde of verbouwde huisartsenpraktijk. Voor deze editie waren er 43 inzendingen. De Bouwprijs wordt op 9 mei aan de huisartsen Brakx en Schrier van de praktijk overhandigd.

Huisartsenpraktijk Bruëlis in Kapelle wint jury- en publieksprijs met toegankelijk ontwerp (foto: LHV )

Volgens de vakjury was het een feest om huisartsenpraktijk Bruëlis te bezoeken. Het werd de jury direct bij binnenkomst op het ronde entreeplein al duidelijk dat medewerkers en patiënten hier heel graag komen. Naast een praktisch ontwerp waar veel aandacht is geschonken aan het prettig en efficiënt werken, is er ook goed nagedacht over de uitstraling.

'In deze praktijk wil iedereen wel werken'

"Er is een uitgesproken interieurconcept bedacht dat tot in de puntjes is doorgevoerd. Het geheel krijgt een heel eigen karakter door de speciaal ontworpen schilderijen, waarin de Zeeuwse cultuur op een moderne manier terugkomt. Iedere kamer heeft een eigen kleur met een eigen bijpassend schilderij. In deze praktijk wil iedereen wel werken", staat in het juryrapport.

Dat is volgens Schriers dan ook een belangrijke reden voor dit ontwerp. "Het is ontzettend moeilijk om huisartsen hiernaartoe te krijgen. Wij zitten bijvoorbeeld in onze praktijk met zijn tweeën al met veel te veel patiënten. Dus we moeten echt nieuwe aanwas hebben. En dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor andere praktijken in Zeeland. We hopen dat we met dit ontwerp laten zien dat wij hier ook meegaan met de tijd."



Prijswinnend ontwerp moet helpen om nieuwe huisartsen te lokken (foto: LHV )

Dat nieuwe huisartsen hard nodig zijn blijkt ook als je naar de leeftijd van de Zeeuwse huisartsen kijkt. In onze provincie is dertig procent van de huisartsen zestig jaar of ouder. Zij zullen de komende vijf jaar met pensioen gaan. Dat zijn dus 58 huisartsen.

Meer dan 116 huisartsen nodig

Maar omdat jonge huisartsen niet meer de ouderwetse zware baan van zestig uur in de week zien zitten, zijn per vacature eigenlijk twee tot twee-en-een-half huisartsen nodig. En dus zijn er meer dan 116 nieuwe huisartsen nodig voor Zeeland.

Op Walcheren zijn de meeste huisartsen nodig. Daar is nu 44 procent van de huisartsen zestig jaar of ouder. In Zeeuws-Vlaanderen is dat 28 procent. Het probleem is daar minder nijpend, omdat er meer aanwas is van huisartsen uit België.

Promotiefilmpjes

De provincie probeert dit probleem onder meer op te lossen door de lobbyen op de landelijke huisartsbeurs en met behulp van promotiefilmpjes voor jonge huisartsen buiten de provincie. Die video's moeten laten zien hoe fijn het wonen en werken is in Zeeland.

Lees ook: