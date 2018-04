'Houd de buurtsupermarkten open'

De Attent in Borssele, een van de winkels waar de dorpsraad in Ovezande zich zorgen over maakt. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de dorpsraad heeft het gemeentebestuur te weinig rekening gehouden met de gevolgen voor de dorpswinkels en de leefbaarheid in Ovezande, Kwadendamme, Borssele en Lewedorp. De raad roept het gemeentebestuur op zich uit te spreken voor het behoud van een 'volwaardige winkelfaciliteit in de dorpen. Ook stelt de dorpsraad voor een onderzoek in te stellen naar de directe gevolgen van de komst van de Lidl voor de vier winkels.

In de brief schrijft de dorpsraad dat ze zelf 'niet op de handen gaat zitten', maar actief wil meewerken aan het voorgestelde onderzoek. Eerder werden al ruim 700 handtekeningen tegen de komst van een Lidl in Heinkenszand aan burgemeesters en wethouders overhandigd.

Lees ook: