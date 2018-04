Lintjesregen: Deze 101 Zeeuwen kregen een koninklijke onderscheiding

Opvallend: Zeeland heeft er dit jaar wel de normale hoeveelheid nieuwe Leden in de Orde van Oranje-Nassau bijgekregen, maar slechts mondjesmaat nieuwe Ridders.

Er zijn namelijk maar zes nieuwe ridders bijgekomen, terwijl er in Zeeland gemiddeld jaarlijks twaalf van dergelijke, hogere onderscheidingen worden uitgereikt. Zo werd de gepensioneerd militair arts C. Kelkens in Kortgene vanmorgen Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij promoveerde vorig jaar aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar het bevriezen van bloed. De andere nieuwe ridders (maar dan in de Orde van Oranje-Nassau) bleken te wonen in Ovezande, Goes, Middelburg (2x) en Oostburg.

Vrouwen

Gewoonlijk is ongeveer eenderde van de gehuldigden een vrouw en nu ook weer: namelijk 33 van de 101. In Reimerswaal bijvoorbeeld, waar de gehuldigden vanmorgen met een goudkleurige limousine thuis werden opgehaald, zijn de vrouwen in de meerderheid: vier van de zes. Ook in Veere zijn het er vier van de zes en in Noord-Beveland drie van de vijf.

Sowieso zijn de vijf koninklijke onderscheidingen erg veel voor Noord-Beveland. Vorig jaar waren het er nog twee en de jaren daarvoor nog veel minder. Vanaf 2009 kon de Noord-Bevelandse burgemeester er soms maar één en soms helemaal niet één opspelden.

Lintjesregen in Reimerswaal (foto: Omroep Zeeland)

Vaak zijn het optelsommen van vrijwilligerswerk, vaak gedurende vele jaren, die leiden tot een lintje. Niet alleen voor (sport)verenigingen en kerken maar steeds vaker ook als mantelzorger. Er zijn dit jaar negen Zeeuwse echtparen die gezamenlijk zoveel vrijwilligerswerk hebben verzet dat ze ook gezamenlijk de onderscheiding hebben lintje krijgen. In Goes zijn de het de echtparen De Feijter-Bliek en Koster-Wuestenenk, op Noord-Beveland het echtpaar Van den Berge-Geelhoed, op Schouwen-Duiveland de echtparen Beije-Boogert, Flikweert-van der Wekken en Riezebos-Braal, in Terneuzen De Pooter-Plasschaert en Van Toorn-Kempe en in Veere het echtpaar Koole-Louwerse.

Vlissingen en Tholen

Meestal blijven de Vlissingers een beetje achter in de lintjesverdeling, in verhouding tot het inwonertal, en dat is nu opnieuw het geval: slechts vijf lintjes. Opvallend weinig tegenover een stad als Goes, die kleiner is dan Vlissingen, waar dit jaar achttien mensen een koninklijke onderscheiding kregen. Maar veruit het minste werk had vandaag de burgemeester van Tholen: één lintje slechts. Te weten voor de heer Lisseveld in Poortvliet, actief in de voetbalclub en in de kerk, die zich voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau mag noemen.