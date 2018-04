Warmande op randje faillissement

Warmande, verpleeghuis De Stelle in Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

Zorgorganisatie Warmande, met verpleeghuizen, woonzorgcentra en thuiszorg in West-Zeeuws-Vlaanderen, zag het aantal cliënten en de omzet de laatste jaren fors dalen. Het resulteerde in een tekort van 0,8 miljoen in 2016 en 1 miljoen in 2017.

De tekorten zijn een gevolg van de bezuinigingen in de zorg. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen en als ze ziek zijn, moeten ze het met thuiszorg en mantelzorg zo lang mogelijk zien te redden. Warmande zag het aantal ouderen in de verpleeghuizen snel dalen. De zorgorganisatie heeft nog kamers en bedden voor 335 ouderen, daar wordt nu nog door zo'n 200 cliënten gebruik van gemaakt. Kosten voor gebouwen en personeel zijn niet snel genoeg mee gedaald.

Warmande, De Hooge Platen in Breskens (foto: Omroep Zeeland)

Een faillisement zal voor veel onrust onder cliënten zorgen. "Dan gaan ze zich toch zorgen maken. Wat gaat er gebeuren? Krijg ik de zorg nog? Die verpleegster waar ik zo goed mee op kan schieten, moet die weg? En dat soort dingen", zegt Jan Schaalje van de cliëntenraad van Warmande.

De ACM (Autoriteit Consument & Markt) buigt zich momenteel over de voorgenomen overname van Warmande door ZorgSaam. Jan Schaalje vindt het spannend en hoopt dat de fusie doorgaat. "Ik denk dat het noodzaak is om de zorg hier te houden."

Jan Schaalje, voorzitter van de cliëntenraad, over het dreigende faillisement van Warmande: