Een bijzondere Ridder tussen al die lintjes

Voor de Orde van de Nederlandse Leeuw komen mensen in aanmerking met 'bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving'. In het geval van Lelkens, die arts was in het leger, gaat dat om een speciaal systeem om bloed in te vriezen en zo langer houdbaar te houden. Door dat systeem is er voldoende vers bloed beschikbaar tijdens militaire missies. "Dat heeft vele levens gered en zal in de toekomst nog heel veel levens redden", aldus burgemeester Marcel Delhez van Noord-Beveland. "Deze hoge onderscheiding is daarom absoluut verdiend!".

'Je doet iets voor de samenleving'

Lelkens zelf blijft er bescheiden onder. "Je doet dat omdat je vindt dat je iets moet doen voor de samenleving en niet omdat je er een beloning voor terugkrijgt". Ondanks dat vindt hij het 'ontzettend mooi' om de bijzondere onderscheiding te krijgen en hij hoopt dat het anderen stimuleert om ook iets te betekenen voor de gemeenschap.

