Wietfolder verspreid in Middelburg

In Dauwendaele is een brief bezorgd waarin wiet wordt aangeboden (foto: Wijkagenten Middelbrug | Instagram)

Via een e-mailadres kunnen geïnteresseerden hun bestelling doorgeven. De wijkagent adviseert mensen niet op het aanbod in te gaan. Op deze manier wiet bestellen is verboden. Bovendien worden de spullen, indien de postsorteerder of postbode dit merkt, afgegeven bij de politie. Tot slot is het volgens de wijkagent maar de vraag wat er geleverd wordt na betaling.