Rechter: staking in streekvervoer mag doorgaan

De aangekondigde staking in het streekvervoer gaat door. Dat heeft de rechter in Utrecht bepaald in een kort geding. Komende maandag en dinsdag leggen de chauffeurs het werk neer, waardoor twee dagen lang nergens in het land streekbussen rijden. De werkgevers in het openbaar vervoer eisten in het kort geding een verbod. Ze vinden de staking onrechtmatig.

Connexxion-bus op het stationsplein in Goes (foto: Omroep Zeeland) Volgens de werkgevers maken de bonden misbruik van het stakingsrecht omdat de cao-onderhandelingen nog gaande zijn. Ook zouden de stakingen maatschappelijk ontwrichtend zijn, omdat er in de meivakantie veel toeristen zijn. Volgens de bonden is een staking op dit moment juist goed. Vanwege de vakantie zijn minder mensen aan het werk. Later staken gaat niet omdat dan de examens beginnen. De bonden en de werkgevers onderhandelen al sinds oktober vorig jaar over onderwerpen als de werkdruk, plaspauzes en loonsverhoging. Geen vertrouwen in werkgevers De Zeeuwse buschauffeur en FNV-onderhandelaar Jack d'Hooghe zegt de werkgevers niet te vertouwen. "Aan de onderhandelingstafel spelen ze mooi weer, maar op de werkvloer roepen managers dus ijskoud dat er toch niks gaat veranderen aan de werkdruk. Kort en goed, er moeten keiharde afspraken in de cao, anders blijven ze ons uitknijpen. Hoe concreter, hoe beter!" Lees ook: Verhouding buschauffeurs en werkgevers bereikt nieuw dieptepunt