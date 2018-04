Deel dit artikel:











Zorgsaam wil noodlijdend Warmande overnemen en miljoenen investeren

Zorgorganisatie ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen wacht op toestemming van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om zorgorganisatie Warmande over te nemen, maar de tijd begint te dringen. Warmande staat aan de rand van de financiële afgrond. Komt er binnen enkele weken geen goedkeuring voor de overname door Zorgsaam, dan gaat de zorgorganisatie in West-Zeeuws-Vlaanderen failliet.

Zorgsaam staat in de startblokken om Warmande over te nemen. Een reddingsplan ligt al klaar. Een gezamelijk management scheelt meteen al 'een slok op een borrel', volgens directeur René Smit van Zorgsaam. En daarnaast moet er goedkoper gewerkt worden: "Want er gaat meer uit dan er binnen komt." Maar er wordt aan de andere kant ook geïnvesteerd. Dit jaar nog in verpleeghuis De Stelle in Oostburg. Zorgsaam wil 2,5 tot 4 miljoen euro investeren om het verouderde gebouw en bijbehorende voorzieningen te vernieuwen. Ook komt er geld voor opleidingen en trainingen van het personeel. Verpleeghuis De Stelle in Oostburg (foto: Omroep Zeeland) De overname van Warmande door Zorgsaam is 'existentieel', volgens directeur René Smit. Zeeuws-Vlaanderen is een kwetsbaar gebied, een dunbevolkt gebied waar voorzieningen al snel te duur zijn. "Voordat je het weet, ben je voorzieningen voorgoed kwijt." "Warmande op de been houden is existentieel, want voordat je het weet ben je voorzieningen voorgoed kwijt."" René Smit, directeur Zorgsaam Warmande failliet laten gaan en daarna overnemen, is volgens directeur Smit, spelen met vuur. "Hoe houd je je medewerkers, hoe krijg je het daarna weer georganiseerd?" Zorgsaam heeft het reddingsplan met de ACM besproken. In een spoedprocedure beoordeelt de toezichthouder de overnameplannen. Binnen enkele weken volgt een beslissing. Voor alle betrokkenen zijn het spannende weken. Directeur René Smit van Zorgsaam over de noodzakelijke fusie met Warmande Lees ook: Warmande op randje faillissement