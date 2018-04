Zierikzee wil geen trekkers meer in de straten

Inwoners en boeren vinden allebei dat er een oplossing moet komen. "Het is gewoon gevaarlijk", vertelt akkerbouwer Erik Hanse die aan beide kanten van Zierikzee stukken land heeft. Hij wijst op scherpe bochten en wegversmallingen. "Soms moet ik deels over de stoep op plaatsen waar kinderen naar school lopen en fietsen."

De oplossing ligt er al

Volgens Tom Soeters van de VVD op Schouwen-Duiveland is er al vaak over gepraat, maar is het nooit tot een oplossing gekomen. "Het zou over de N59 moeten. Die weg ligt er namelijk al." Soeters zegt dat over die optie al gepraat is met Rijkswaterstaat, maar nog altijd is er op de provinciale weg geen landbouwverkeer toegestaan.

Om korte metten te maken met het probleem, heeft Soeters zijn partijgenoot Andre Bosman ingeschakeld die vragen heeft gesteld aan de minister. "We hopen dat die een veiligheidsonderzoek wil instellen. De enige mogelijke conclusie daarvan zal zijn, dat deze situatie echt niet gewenst is."

De minister heeft nog geen antwoord gegeven op de vragen van Bosman.