Carillon Zierikzee speelt in op Koningsdag

Zeven smalle trappen omhoog, dan kom je uit bij het carillon. Wekelijks beklimt beiaard Janno den Engelsman deze trappen om een uur lang liedjes te spelen op de klokken in het Stadhuismuseum in Zierikzee. Deze week was speciaal want er waren een heel uur konings- en volksliederen te horen.

"Ik pas mijn liederen aan, aan wat er speelt in de stad, het seizoen maar ook feestdagen", vertelt beiaard Janno den Engelsman. "Vandaag speel ik bijvoorbeeld het koningslied en volksliedjes." Maar soms krijgt de beiaard ook verzoeknummers. Deze moet hij dan omzetten zodat het past bij het carillon. "Niet alle liederen passen. Hardrocknummers en dance is vaak erg lastig. En sommige popliedjes." Pingeltjes De beiaard is niet alleen bezig met het spelen van liederen, ook zorgt hij elk half uur voor de 'pingeltjes'. "Dat gaat allemaal digitaal tegenwoordig", zegt hij. "Ik maak deze op mijn computer en upload deze dan naar een kastje. Die is gekoppeld aan de klok en laat de liedjes spelen." Den Engelsman probeert altijd vernieuwend uit de hoek te komen. Zo speelde hij in februari het welkomstlied van Juf Ank uit de hitserie De Luizenmoeder. "Ook ga ik straks op 19 mei, beiaarddag, de muziek verzorgen tijdens een modeshow van Ward Warmoeskerken."