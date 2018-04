Lintjesregen geslaagd in de gemeente Reimerswaal en Sluis

In Breskens kwam de burgemeester aan huis bij Cees Kosten om zijn koninklijke onderscheiding te overhandigen. Die was aangevraagd door Piet van den Hoeve, een medebestuurslid van de computerclub Breskens. "Hij is al zeker 45 jaar actief in het verenigingsleven en voornamelijk volleybal in Sas van Gent en IJzendijke. Tussendoor werd hij ook nog medeoprichter van de computerclub. Cees staat altijd voor je klaar en daarom verdient hij een lintje", zegt Van den Hoeve.

In de doos

Nadat de onderscheiding is opgespeld kwamen de glazen champagne en oranje tompoucen tevoorschijn. Een groot feest voor Cees die er zelf heel nuchter onder bleef. "Veel emoties heb ik niet met zulke dingen. Je doet het vrijwilligerswerk en het is leuk dat je daarvoor wordt beloond", zegt hij. Opscheppen met de onderscheiding wil Kosten daarom niet. "Het gaat na vandaag terug in de doos en dan wordt het netjes opgeborgen."

De zes decorandi uit gemeente Reimerswaal stralen tijdens de Lintjesregen 2018 (foto: Omroep Zeeland)

Toen de burgemeester vanmorgen bij Ina Weststrate op de stoep stond om haar mee te nemen in de limousine had ze er eigenlijk geen zin in. "Ik ben liever op de achtergrond en niet zo van voren", vertelt ze. Henk Christiaanse uit Yerseke was door zijn familie om de tuin geleid met allerlei smoesjes en was totaal verrast toen de burgemeester aanbelde. "Ik was er echt beduusd van, het is dan ook een hele eer, vind ik."

De meeste gepassioneerde vrijwilligers zijn heel bescheiden en staan al jarenlang belangeloos voor anderen klaar. Ina Weststrate voor de gymnastiekvereniging en de kerk en Henk Christiaanse uit Yerseke voor zijn voetbalclub in Yerseke. "De limousine plofte bijna uit elkaar van emoties, maar we hebben elkaar goed op kunnen vangen", grapte José van Egmond burgemeester van Reimerswaal na de autorit.

In bijzijn van familie en vrienden kregen de zes toegewijde vrijwilligers hun lintje opgespeld. Stuk voor stuk waren ze er erg blij mee. Ook Ina. "Ik zag net iemand die van ver weg naar hier is gekomen. Dat is heel leuk", besluit ze.

