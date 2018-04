'Terugdraaien besluit marinierskazerne kost miljoenen'

ingang Marinierskazerne Doorn (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Visser kan Defensie schadeclaims verwachten van zowel de Provincie Zeeland als de gemeente Vlissingen als besloten wordt de verhuizing af te blazen. "Defensie is dan een groot deel van de zelf gemaakte kosten kwijt. Zonder nu specifiek te kunnen zijn, gaat dat in totaal om tientallen miljoenen euro's", schrijft de staatssecretaris.

Tegen de verhuizing zijn de laatste maanden veel protesten van mariniers. Zij zien de verhuizing niet zitten, omdat er voor hun partners weinig werk in Zeeland zou zijn. De staatssecretaris laat weten het te betreuren dat de uitstroom onder mariniers stijgt. "Er is een traject gaande om in kaart te brengen wat de belangrijkste redenen zijn voor de hoge uitstroom. Naar verwachting zullen de resultaten hiervan binnenkort beschikbaar zijn."

Het project bevindt zich in de fase van de aanbesteding. Volgens de huidige planning volgt de gunning eind juli 2019. De ingebruikneming van de nieuwe kazerne is voorzien voor begin 2022.

Defensie had voorkeur voor Doorn

Visser zegt dat Defensie eerst jarenlang plannen heeft gemaakt voor de renovatie van de kazerne in Doorn en overleg gevoerd met de gemeente om meer ruimte te krijgen voor de ontwikkeling van de kazerne. Ook toen twee alternatieve locaties waren onderzocht en afgevallen, had Defensie nog steeds een voorkeur voor behoud van de kazerne in Doorn. Door een gebrek aan ruimte waren er volgens Visser geen mogelijkheden meer in Doorn.

