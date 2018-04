Deel dit artikel:











Politie-inval in Vlissingen na dreigen met vuurwapen

De politie is donderdagavond een woning aan de Schuitvaartgracht in Vlissingen binnengevallen na een melding dat iemand zou worden bedreigd met een vuurwapen. Later op de avond is een verdachte aangehouden.

Politie-inval Vlissingen (foto: HV Zeeland) Een man zou vanuit een zwarte Audi hebben gedreigd met een vuurwapen. Dat gebeurde even na zessen. Twee uur later kon de politie de verdachte aanhouden. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Morgen komt de politie met meer duidelijkheid.