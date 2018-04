Man uit vijver Kapelle gered

Man gered uit vijver Kapelle 2 (foto: HV Zeeland)

Omstanders

De politie werd iets na 7.00 uur gealarmeerd dat in een parkje tussen de Grenadier en de Biezelingse Oude Dijk iemand in het water lag. Omstanders schoten te hulp en naast twee ambulanceteams werden ook een brandweerploeg en een traumahelikopter opgeroepen.

De helikopter landde op een nabij gelegen wei. Nadat het slachtoffer was gestabiliseerd is hij met spoed per ambulance afgevoerd. Hoe de persoon in het water is beland wordt nog onderzocht.