'Bereken claims Marinierskazerne'

Isabelle Diks, Tweede Kamerlid GroenLinks (foto: GroenLinks)

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie antwoordt op Kamervragen van Groenlinks dat het afblazen 'tientallen miljoenen euro's' kost aan schadeclaims van Vlissingen en de Provincie Zeeland. Maar GroenLinks vindt dat te vaag en vraagt om een financiële onderbouwing.

"Kijk, we weten in ieder geval zeker dat de verhuizing naar Vlissingen honderden miljoenen euro's meer kost," zegt Diks, "dus voor we het over geld gaan hebben, zou ik daar [de claims -red.] graag een betere, deugdelijke onderbouwing van hebben."

Mariniers oefenen op het Vlissingse strand in 2013. (foto: Foto Evert-Jan Daniels/ANP)

Diks wil een heroverweging van het besluit om de mariniers van Doorn naar Vlissingen te verhuizen. Ze heeft er begrip voor dat Vlissingen 'reuze verontrust' is over de mogelijkheid dat de marinierskazerne in Zeeland dan misschien niet doorgaat.

"Wat ik zie vanuit mijn verantwoordelijkheid als lid van de commissie Defensie is dat een belangrijk onderdeel binnen ons defensieapparaat, het Korps Mariniers, te maken krijgt met een grote leegloop. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij het defensiepersoneel en ik vind dat we gewoon nogmaals naar het besluit moeten kijken," zegt Diks. "Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald."

Marinierskazerne bij Doorn (archieffoto) (foto: ANP)

"Zeeland en Vlissingen zijn prachtig," zegt Diks. "Het is niet zo dat de mariniers niet naar Zeeland willen omdat het daar niet mooi of leuk zo zijn. Het punt is dat hun hele sociale structuur in Utrechtse Heuvelrug is."

De uitkomst van de heroverweging die Diks voorstelt, zou wat haar betreft best een multidisciplinaire kazerne kunnen zijn die o.a. door de Douane wordt gebruikt.

Op 17 mei heeft een delegatie van de mariniers uit Doorn een gesprek met Kamerleden in Den Haag.

Isabelle Diks, GroenLinks, wil dat het besluit om de Marinierskazerne te verhuizen van Doorn naar Vlissingen opnieuw wordt bekeken.