Hoogbejaarde (85) met geweld beroofd van auto

Politieauto (foto: oz)

De auto, een witte Suzuki Splash, werd tussen 16.45 en 17.00 uur gestolen en heeft het kenteken 12-LSP-1.

De politie heeft ook het signalement van de mannen bekend gemaakt. Het gaat om een blanke man met strak naar achteren gekamd haar (mogelijk in een staartje). Zijn leeftijd wordt geschat tussen de 40 en 45 jaar. Hij heeft een stevig breed postuur en is ongeveer tussen de 1.80/1.85 meter lang. Verder heeft hij mogelijk werkkleding aan en spreekt met een Belgisch accent. Het slachtoffer beschrijft zijn belager als een guur onverzorgd type. Van zijn kompaan is geen duidelijk signalement.

De politie vraagt getuigen van de diefstal zich te melden.