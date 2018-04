Ballonnen taboe in Middelburg

Kinderen laten ballonnen op (foto: ANP Foto)

Inmiddels ontmoedigen 90 gemeenten het oplaten van ballonnen, en in 20 gemeenten is het zelfs verboden. Tot voor kort was het voornaamste argument hiervoor dat vogels en andere dieren verstrikt raken in de touwtjes of het plastic opeten en daardoor doodgaan. Daar is een reden bijgekomen: de hele stad raakt vervuild.

In Middelburg besloot de Stichting Evenementen Middelburg zelfs nog eerder dan de gemeente dat ballonnen voortaan taboe zijn. Dat ontdekte Trudie van Rijswijk op reportage in de Zeeuwse hoofdstad:

Middelburg wil af van ballonnen

Overigens zijn niet alleen gemeenten 'ballonmoe'. Stichting De Noordzee is begonnen met de actie 'Schrijf die ballon af - stuur een kaart'. Volgens de stichting worden gemiddeld 12 ballonnen gevonden per 100 meter strand.