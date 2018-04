Het water is warmer, maar de kreeften vinden het nog te koud

De watertemperatuur was eind maart nog maar zo'n vijf graden. Veel te koud voor de kreeften. Maar zelfs na een paar dagen flink warm weer en veel zon, is de temperatuur nog niet hoog genoeg. "De temperatuur is wel iets gestegen. Maar vanaf zestien graden is het optimaal voor de kreeften", zegt visser Jacco Kloet.

'We haalden soms niks naar boven'

Twee keer per week vaart hij met collega Gerrie van den Hoek uit om op de bijna twintig plekken die ze hebben, de fuiken te lichten. "In het begin gingen we vaak voor niks. Op elke plek zitten zo'n tien fuiken en regelmatig haalden we die naar boven zonder dat er iets in zat", zegt Kloet.

Kreeftenvisser Jacco Kloet doet elastiekjes om de scharen van de kreeft (foto: Omroep Zeeland)

Toch gaat het vangen van de kreeften nu al een stuk beter dan de afgelopen weken. "We vangen er best wel wat, maar het zouden er zeker nog wel meer mogen zijn", zegt hij.

Moeilijk om alle restaurants te bevoorraden

De Oosterscheldekreeft is populair en dat betekent dat restaurants ze veel verkopen. Alle restaurants bevoorraden is nog wel eens lastig. "Dat lukt niet altijd. Maar als de watertemperatuur nog een beetje stijgt, moet het snel goed komen."



Het Oosterscheldekreeftenseizoen loopt nog tot en met 15 juli.