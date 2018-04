Marjolaine et les Manouches heeft een nieuw verhaal te vertellen

Hoe is Marjolaine et les Manouches ontstaan?

Marjolijn: "Dat is best een bijzonder verhaal. Ik heb een keer mogen zingen met Cor Bakker en ik zong daar een liedje van Édith Piaf. Een theaterdirecteur zat in de zaal en belde mij een dag later op om te vragen of ik een avondvullend optreden zou willen geven. Ik zei meteen: 'Tuurlijk, gaan we doen! Maar hoe dan? Ik had geen band, geen ervaring. Toen gaf ik les op de middelbare school. Dat zingen is pas vrij laat op gang gekomen."

Waarom Franse chansons?

Marjolijn: "Ik heb Frans gestudeerd, dus ik heb natuurlijk wel een voorliefde voor de taal. Het was geen vooropgezet plan, maar het is zo gelopen en dan duik je daar in. Voor je het weet ben je vijf jaar verder."

Michiel Meijers, je bent twee jaar geleden bij de band gekomen. Hoe bevalt het?

Michiel: "Het is heel iets anders dan ik gewend was. Ik ben klassiek opgegroeid, in de harmonie, en ik heb met symfonieorkesten meegespeeld op klarinet. Maar ik dacht: vergeet de klassieke wereld, we gaan iets anders doen: pop, soul, blues. Toen dit voorbij kwam was het voor mijn gevoel een combinatie ervan. Het Franse chanson heeft me altijd al wel aangesproken."

Marjolijn Polfliet en Michiel Meijers op bezoek in De Muziekmiddag (foto: Omroep Zeeland)

Jullie doen een crowdfundingactie voor het debuutalbum. Op wie doen jullie een beroep?

Michiel: "Op fans, familieleden, iedereen die het Franse chanson een warm hart toe draagt." Marjolijn: "Natuurlijk krijgen de mensen een tegenprestatie. Je kan doneren vanaf een tientje en je kan kiezen hoe je het album wil ontvangen. Het is een soort voorverkoop. Je kan ook intekenen voor een kleedkamerconcert, of een huiskamerconcert boeken."

Michiel: "We zijn er bijna. We hebben 9,5 duizend euro nodig. Er gaan best wel wat kosten in zitten: drukkosten, techniek. We gaan het in Frankrijk zelf opnemen, zodat je de sfeer kan ruiken en proeven. Marjolijn: "De meeste kosten zitten in het vinyl. maar we willen heel graag vinyl uitbrengen."

Hoe lang gaan jullie naar Frankrijk?

Marjolijn: "We hebben 5 dagen om 10 nummers op te nemen, in Les Landes, in de buurt van Bordeaux. Nicolas Lescombe (accordeon, piano, ukelele) woont daar. Hij komt altijd naar Nederland, nu willen wij een keer naar daar, zodat we allemaal bij elkaar op één plek zitten en in de goeie sfeer komen. Het wordt een combinatie van bekende nummers, twee eigen nieuwe liedjes, zeven door ons in een ander jasje gestoken, mogelijk ook Les Landes. [de Franstalige cover van Frankfurt Oder/Zoutelande - red.]

Zijn er nog verdere toekomstplannen?

Marjolijn: "Onze focus ligt nu volledig op het maken van dit album. We hopen door die plaat uit te brengen overal 'in den lande' te kunnen optreden, omdat we weer iets nieuws te vertellen hebben. Verder zou het mooi zijn als er wat meer rust en tijd ontstaat. Dan kan je meer mooie dingen maken. Nu zijn we versnipperd bezig en dat betekent dat dingen vaak tussendoor moeten."

De crowdfundingactie is te vinden op Voordekunst en op de website van Marjolaine et les Manouches. Het debuutalbum verschijnt op 26 oktober. In de komende maanden treedt de band op in Terhole, Goes en Zierikzee.