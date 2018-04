Zeeland kleurt oranje

In Sas van Gent bijvoorbeeld was er traditionele optocht met versierde fietsjes, begeleid door harmonie Vereenigde Vrienden. "We zijn blij dat we er nog op uit kunnen trekken", zegt Johan Wens, de penningmeester van de harmonie. "Veel muziekkorpsen hebben zo weinig leden dat ze niet meer de straat op kunnen. Wij moeten ook erg ons best doen om nieuwe leden te krijgen, maar we kunnen nog lopen met de harmonie."

Waterspelen

In Goes was er de traditionele vrijmarkt rond de Singels, daar waren duizenden mensen op de been. Kinderen konden daar over het water lopen, in een plastic bal. Ze moesten er wel wat geduld voor over hebben. "Ik sta al een half uur te wachten", vertelt een meisje. "Maar dat maakt me niet uit. Want ik heb er erg veel zin in."

