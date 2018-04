Deel dit artikel:











Ringrijden, het seizoen is weer begonnen!

De paarden zijn weer van stal, de witte kleding uit de kast en de ringen blinken in de zon. Het ringrijden is weer begonnen. In Middelburg was vandaag de eerste afdelingswedstrijd. De 26 deelnemers probeerden vandaag zo veel mogelijk ringen te steken. "Tot nu toe gaat het erg goed", vertelt Diederik van der Maas. "Ik heb twee ringen gemist dus ik hoop er geen meer te missen."

Traditie Op deze Koningsdag is er veel bekijks voor de rijders. Veel mensen uit Zeeland, maar ook uit andere provincies komen kijken naar deze oude traditie. "Wij komen uit Brabant en waren hier op vakantie. Ik moest gewoon komen kijken naar het ringrijden", zegt een mevrouw aan de zijlijn. "Wat een geweldige traditie." Kijken naar het ringrijden is de komende tijd geen probleem. Er wordt bijna elke zaterdag een wedstrijd gereden.