Rinus van de Ven wint bij rentree in Hardinxveld

Rinus en zijn zoon Xavi van de Ven (foto: Remco van Son Aubroeck)

Bijna een jaar geleden reed hij zijn laatste wedstrijd, maar sinds kort heeft Van de Ven besloten om de draad weer op te pakken. Dat bleek een schot in de roos te zijn, want Van de Ven klokte tijdens de training in Hardinxveld al de beste tijd. Vervolgens pakte hij overtuigend de winst in de eerste manche. Ook in de tweede manche stond er geen maat op Van de Ven. Zus Nancy eindigde respectievelijk als vierde en vijfde in de twee verschillende manches.

De pas driejarige zoon van Rinus, Xavi, maakte ook zijn opwachting in de Koningscross van Hardinxveld. Hij reed tussen de zevenjarige crossers naar een verdienstelijke vierde plaats en maakte het feest bij de familie Van de Ven compleet.