Minister: Boeren niet benadeeld door schatting uienoogst

De Kamervragen waren het gevolg van een klacht in Zegt U 't Maar, het dagelijkse onderdeel van het radioprogramma Zeeland komt thuis waar luisteraars kunnen inbellen. Akkerbouwer Kees Hanse uit Zierikzee belde op 9 februari het programma met de klacht dat het CBS de oogstverwachting ieder jaar te hoog inschat en vervolgens omlaag bijstelt.

'Boeren lopen veel geld mis'

Dit zorgt volgens Hanse ervoor dat de prijs per kilo te laag uitvalt, omdat die prijs op basis van de oogstraming van het CBS bepaald wordt. Als die te hoog wordt ingeschat, dan lopen de boeren daardoor veel geld mis, was zijn betoog. Want wanneer een groot aanbod wordt verwacht, daalt de prijs die de boeren krijgen.

Uienteler Kees Hanse roept op tot een boycot van het CBS (foto: Omroep Zeeland)

"Ik zeg niet dat er iemand expres de cijfers in het voordeel laat uitvallen van de producenten die onze uien afnemen, want dat kan ik niet hardmaken. Maar het begint wel zo te voelen: dat iemand je loopt te bedonderen", zei Hanse destijds op de radio. "Dit maakt de marktwerking kapot."

Kamervragen

Hij staat niet alleen in zijn kritiek. Toen de landelijke politiek naar aanleiding van zijn vurige betoog in Zegt u het maar de kwestie oppakte, werd Hanse ook gesteund door de land- en tuinbouworganisatie ZLTO. Bovendien zou hetzelfde ook gelden voor de schatting van de aardappelenoogst. Dat was de aanleiding voor de Kamervragen van CDA-Kamerleden Jaco Geurts en Joba van den Berg, uit Goes.

CDA-Kamerlid Joba van den Berg komt op voor honderden Zeeuwse uienboeren (foto: Omroep Zeeland)

Maar de minister spreekt nu het relaas van Hanse tegen. Volgens Schouten wordt de oogst niet iedere keer te hoog ingeschat en omlaag bijgesteld. Volgens de minister werd de schatting in de periode van 2010 tot en met 2017 even vaak naar boven als naar beneden bijgesteld: vier maal naar boven en vier maal naar beneden. Bij de aardappelen ging het in die periode om drie bijstellingen naar beneden en vijf naar boven.

'Beeld niet juist'

Volgens de minister is het beeld dat geschetst wordt, dat de schatting altijd te hoog is en naar beneden moet worden bijgesteld, 'dus niet juist'. Daarom wil zij niet stoppen met het bekendmaken van de voorlopige oogstschattingen, zoals Hanse betoogde. "Ik ben niet van mening dat de bekendmaking van de oogstcijfers door CBS marktverstorende gevolgen heeft", schrijft zij in haar brief aan de Tweede Kamer in antwoord op de Kamervragen.

Verder is het CBS volgens Schouten bij wet verplicht om verzamelde gegevens te publiceren. Bovendien vervult de publicatie van die onafhankelijke cijfers volgens Schouten een 'nationale behoefte aan transparante en onafhankelijke cijfers'.

