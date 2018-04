Deel dit artikel:











Van 't Westende uitgeschakeld in openingsronde EK

Het EK judo in het Israëlische Tel Aviv is snel afgelopen voor Sam van 't Westende. De judoka uit Vlissingen verloor in de eerste ronde van het toernooi van de Moldaviër Iulian Peaticovschi. In de klasse tot 73 kilogram wist zijn tegenstander de wedstrijd naar zich toe te trekken via een ippon.

Sam van 't Westende ging al in de eerste ronde van het EK onderuit (foto: Orange Pictures) De Armeniër Ferdinand Karapatian zou uiteindelijk de Europese titel veroveren in de categorie tot 73 kilogram. Bij de vrouwen tot 70 kilogram was Nederland wel succesvol. Kim Polling pakte in de finale goud na een overwinning op de Britse Sally Conway.