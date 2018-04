Geld bij elkaar voor Franstalig debuutalbum Marjolaine et les Manouches (foto: Marjolaine et les Manouches)

Het eerste album van de Zeeuwse Franstalige band Marjolaine et les Manouches gaat er komen. De bandleden hebben via crowdfunding genoeg geld opgehaald om met de opnames te kunnen beginnen. Binnenkort gaan ze naar Frankrijk om daar hun debuutalbum vol Franse chansons op te nemen.

Zangeres, initiatiefnemer en kartrekker Marjolijn Polfliet uit Hulst reageert uitgelaten op het halen van het streefbedrag. "Ik kan niet zo goed omschrijven hoe blij ik hier mee ben, maar: dank jullie allemaal!", schrijft ze op Facebook.

Franstalig repertoire

Vijf jaar geleden verzamelde zangeres Polfliet muzikanten om zich heen om Franstalig repertoire te zingen. Inmiddels bestaat de band Marjolaine et les Manouches uit vier muzikanten uit Bordeaux, Vlissingen, Gent en Graauw.

We gaan keihard ons best doen om iets waanzinnig moois voor jullie te maken, we hebben er echt heel veel zin in!" Marjolijn Polfliet van Marjolaine et les Manouches

Hoewel ze regelmatig optreden, liet hun eerste album nog op zich wachten. "We krijgen vaak de vraag na onze optredens waar onze cd's te koop zijn, maar die hebben we nog niet. Want om het goed te doen heeft nogal wat voeten in de aarde. En het kost geld", legt Polfliet uit.

'Veel zin in!'

Vanwege het Franse karakter van hun repertoire willen ze hun debuutalbum op gaan nemen in Les Landes, in de buurt van Bordeaux. Daarvoor is nu dus dankzij crowdfunding genoeg geld opgehaald. "We gaan keihard ons best doen om iets waanzinnig moois voor jullie te maken, we hebben er echt heel veel zin in!", aldus Polfliet.

Als alles volgens plan verloopt, verschijnt het debuutalbum op 26 oktober. De komende maanden treedt de band nog op in Terhole, Goes en Zierikzee.

