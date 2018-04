Kerncentrale Doel dicht door lek koelsysteem

(foto: Otto Vosveld / Flickr)

Radio-actieve straling

Het lek is maandag ontdekt in het koelsysteem van de reactor. Dat moet een zogeheten 'meltdown' voorkomen als alle andere koelsystemen falen en de reactor oververhit raakt. Er is geen gevaar voor de omwonenden, maar de reparatie is moeilijk, omdat de radio-actieve straling in dit gedeelte van de reactor groot is. De reactor blijft zeker tot oktober buiten gebruik.

Storingen

De Belgische kerncentrales van Doel, net over de grens bij Nieuw-Namen, en Tihange bij Maastricht zorgen al jaren voor maatschappelijke onrust. In de reactorvaten zitten scheurtjes en de reactoren worden regelmatig stilgelegd wegens storingen.

Ook de soms gebrekkige communicatie hierover door Engie Electrabel leidt tot frustratie in de grensstreek. De exploitant wordt geregeld op de vingers getikt door de toezichthouder FANC, het Federale Agentschap voor Nucleaire Controle.

Deskundigen waarschuwen al jaren voor de veiligheidsrisico's van Doel. De Vlaamse regering heeft besloten dat de kerncentrale van Doel in 2025 wordt gesloten, mits dat dan niet zal leiden tot een tekort aan elektriciteit op de Belgische markt.

Versneld onderhoud

Engie Electrabel heeft het incident maandag gemeld aan de Veiligheidsregio Zeeland. Er werd toen meegedeeld dat er versneld onderhoud werd gepleegd, laat woordvoerder Corry Brand weten. Burgemeester Jan-Frans Mulder van grensgemeente Hulst zei vanmiddag niet op de hoogte te zijn gebracht van de lekkage.

Lees ook: