Peijs: Marinierskazerne komt naar Vlissingen en was géén cadeautje

Voormalig commissaris van de Koningin Karla Peijs (foto: Omroep Zeeland)

Ze deed die uitspraak vanmiddag in Zeeuws Diep, het discussieprogramma van Omroep Zeeland waarin op de radio met gasten wordt teruggeblikt op het nieuws van de afgelopen week. Hoorbaar geïrriteerd over de onzinverhalen die de ronde gaan hierover zette ze het nog eenmaal op een rij.

Een wel erg lange levertijd

Naast het feit dat ze nog niet wegging toen het besluit werd genomen, heeft dit afscheidscadeau ook een wel erg lange levertijd. "Ik ben nu al vijf jaar weg als commissaris van de Koningin en pas over vier jaar is de verhuizing afgerond. Dus wat heb ik hieraan?"

Bovendien zou het een 'cadeautje' zijn waar nogal wat geld mee gemoeid is. "Een cadeau van 200 miljoen? Dan wil ik wel vaker van dit soort 'cadeautjes' krijgen", zei Peijs gekscherend.

'Zij weet niet waar ze het over heeft'

Het verhaal over het 'cadeautje voor Peijs' komt uit een boek van voormalig VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes dat in september uitkwam. "Zij weet duidelijk niet waar ze het over heeft", is het vernietigende oordeel van Peijs over de schrijfster en oud-politica.

Karla Peijs in Zeeuws Diep over komst marinierskazerne

Hoe het destijds wél in zijn werk ging legt Peijs ook uit. "Het was de tijd dat alles wegtrok uit Zeeland: de rechtbank naar Breda, kantoren van de Belastingdienst. Dus toen minister Hillen op bezoek was zei ik tegen hem: 'We zien alleen maar achterlichten en geen koplampen'. Dat is blijkbaar bij hem blijven hangen, want jaren later kwam hij daarop terug."

'Van harte welkom'

Hillen moest de kazerne gaan verplaatsen, omdat uitbreiden in Doorn destijds absoluut geen optie was. "Daarbij moest hij kiezen tussen De Peel in Brabant of Zeeland", legt Peijs uit. "Dus ik zei meteen dat ze hier van harte welkom zijn."

Na overleg met haar Brabantse collega viel de keuze op Zeeland. Als het aan Peijs ligt is het terugdraaien van het besluit dan ook absoluut geen optie. "Dan ben je als overheid absoluut niet geloofwaardig meer."

'SGP-mariniers zien verhuizing wél zitten'

Ook de andere gasten in Zeeuws Diep zijn het met Peijs eens. Zo heeft de Vlissingse SGP-lijsttrekker Lilian Jansen gesproken met meerdere SGP'ers onder de mariniers. "En die zien de verhuizing wel zitten. Zij zeggen: als ik mijn huis hier verkoop dan krijg ik voor dat geld een veel groter huis in Zeeland ervoor terug. Kijk, zij hebben zich er tenminste in verdiept."

De derde gast, Carel Bruring van GroenLinks in Goes, wil niet al te ferme uitspraken doen, omdat hij zelf niet direct erbij betrokken is. Wel spreekt hij vanaf de zijlijn zijn verbazing uit. "Als een groot bedrijf verhuist, dan is het personeel er ook niet blij mee, maar dat betekent dan toch niet dat de verhuizing niet doorgaat?"

'Verhuizing gaat door'

Ook de defensieminister die destijds de verhuizing goedkeurde, Hans Hillen, zei eerder in een interview met RTV Utrecht dat de verhuizing niet anders dan door kan gaan. Ook hij ontkende in dat interview dat de verhuizing een cadeautje was.

